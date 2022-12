Deutschland

Bundesfamilienministerin Paus befürwortet Wahlrecht ab 16 Jahren. (picture alliance / Geisler-Fotopress)

Damit würden die Belange und Bedürfnisse der jungen Generation grundsätzlich beachtet und bei politischen Entscheidungen von Anfang an mitgedacht, sagte die Grünen-Politikerin den Funke-Medien. Sie habe den Eindruck, dass sich die Gesellschaft für die Situation der jungen Menschen nicht wirklich interessiere. Daher müsse man ihnen dringend mehr Gehör verschaffen.

Zuvor hatte Bas erklärt, es sei unverständlich, dass für den Bundestag weiter das Wahlalter 18 gelte. Studien zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit für die Teilnahme an Wahlen wachse, wenn Menschen bereits in jungen Jahren an ihnen teilnehmen könnten, betonte die SPD-Politikerin. Jugendliche ab 16 dürfen bereits bei vielen Kommunal- und Landtagswahlen sowie bei der Europawahl ihre Stimme abgeben.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.