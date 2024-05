"Einsamkeitsbarometer"

Familienministerin Paus stellt Forschungsergebnisse vor

Bundesfamilienministerin Paus sieht in der Verbreitung von Einsamkeit ein drängendes Problem, das der Gesellschaft schadet. Millionen Menschen in Deutschland fühlten sich einsam. Während der Pandemie habe dieses Gefühl stark zugenommen, sagte Paus der Deutschen Presse-Agentur. Die Grünen-Politikerin will dazu am Vormittag Forschungsergebnisse vorstellen.