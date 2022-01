Viele Kinder hätten mittlerweile keine oder kaum noch Erinnerungen an die Zeit vor Corona, sagte die Grünen-Politikerin im Deutschlandfunk . Dies könne für die Psyche eines kleinen Menschen sehr schwerwiegende Folgen haben. Kinder und Jugendliche befänden sich in einer sehr sensiblen Phase ihrer Entwicklung. Der Kontakt zu Gleichaltrigen sei dabei immens wichtig. Wenn dieser wegfalle, hinterlasse das Spuren. Deshalb sei es richtig, dass in der Politik mittlerweile Konsens herrsche, dass Schul- und Kitaschließungen wenn überhaupt nur das allerletzte Mittel sein dürften, sagte Spiegel. Erwachsene müssten sich daher impfen und boostern lassen oder ihre Kontakte reduzieren – auch als Akt der Solidarität Kindern und Jugendlichen gegenüber.