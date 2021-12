Will mehr gegen Gewalt gegen Frauen unternehmen: Familienministerin Spiegel (Archivbild). (Andreas Arnold / dpa)

Die Grünen-Politikerin sagte der "Rheinischen Post", Gewalt gegen Frauen werde einen großen Schwerpunkt ihrer Arbeit einnehmen. Diese Gewalt sei auch Ausdruck der ungleichen Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen.

In der Istanbul-Konvention verpflichten sich die beteiligten Länder, auf allen staatlichen Ebenen Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen und Betroffenen Schutz und Unterstützung zu gewähren. In Deutschland trat die Konvention vor drei Jahren in Kraft.

Im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien heißt es, man werde das Recht auf Schutz vor Gewalt für jede Frau und ihre Kinder absichern und einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen für eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern

sicherstellen.

