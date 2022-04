Vorwürfe wegen Urlaubsreise

Anne Spiegel (Bündnis90/Die Grünen) (dpa/Michael Kappeler)

Die Grünen-Politikerin lud die Presse kurzfristig in ihr Ministerium in Berlin ein. Spiegel war in die Kritik geraten, weil sie als damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin rund zehn Tage nach der Flutkatastrophe mit ihrer Familie in den Sommerurlaub nach Frankreich gefahren war. Nach Angaben eines Regierungssprechers unterbrach sie den Aufenthalt einmal, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Zuletzt hatte unter anderem der CDU-Vorsitzende Merz die Entlassung Spiegels durch Bundeskanzler Scholz gefordert.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.