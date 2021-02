Der Bund will Projekte von Jugendlichen mit einer Million Euro unterstützen.

Das Familienministerium in Berlin rief junge Menschen zwischen zwölf und 27 Jahren auf, sich bis Mitte Februar mit eigenen Ideen an einer Ausschreibung zu beteiligen. In einem anschließenden Wettbewerb, einem sogenannten digitalen Hackathon, sollen die Jugendlichen zehn Projekt ausgewählen, die mit bis zu 100.000 Euro gefördert werden könnten. Als mögliche Themen werden Umwelt und Mobilität genannt. Jugendverbände fordern seit Langem mehr Beteiligung von jüngeren Menschen an Entscheidungen und Prozessen in der Corona-Krise. Nach wie vor erhielten Jugendliche vonseiten der Politik keine Möglichkeiten der Mitwirkung, hieß es.

