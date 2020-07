In Deutschland laufen wieder die Verfahren für den Familiennachzug bei Flüchtlingen an.

Aufgrund der Coronavirus-Krise waren sie ab Mitte März pauschal ausgesetzt worden. Wie das Bundesinnenministerium in Berlin mitteilte, ist nun die Famillienzusammenführung Schutzsuchender in begrenztem Umfang wieder möglich. Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR können alle Antragsteller, die im März bereits im System registriert waren und deren Anspruchsprüfung lief, unter Einhaltung einer Monatsfrist wieder in die Verfahren einsteigen.



Die Leute hätten so die Chance, nicht noch einmal die gesamte Prozedur durchlaufen zu müssen, sagte Frank Remus im Deutschlandfunk, Repräsentant des Flüchtlingshilfswerks in Deutschland. Aktuell sei die Situation aufgrund der Corona-Pandemie aber nicht einfach. Viele deutsche Botschaften befänden sich noch im Lockdown-Modus. Die Zahl der Mitarbeiter, die Anträge bearbeiten könnten, sei in einigen Ländern daher begrenzt. Das UNHCR wolle jedoch diese personellen Engpässe so gut es geht auffangen, erklärte Remus.

