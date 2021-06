Knapp 11.000 Angehörige von Migranten warten einem Medienbericht zufolge auf einen Termin in deutschen Auslandsvertretungen für ein Visum zum Familiennachzug.

Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vorliegt. Demnach gab es Ende März genau 10.974 Terminanfragen für einen Familiennachzug, etwa in Botschaften und Konsulaten im Libanon, im Nordirak oder in der Türkei. Dabei geht es zumeist um Flüchtlinge, die hierzulande sogenannten subsidiären Schutz genießen. Der gilt für Menschen, denen in ihrer Heimat ernsthafter Schaden droht, zum Beispiel durch Folter oder Krieg. Viele syrische Bürgerkriegsflüchtlinge gehören in diese Kategorie.

