Ein Jahr nach Inkrafttreten der Neuregelung zum Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus fordert das UNO-Flüchtlingshilfswerk eine Überarbeitung.

Es gebe in allen Kulturen kaum einen wichtigeren Wert als die Familie, sagte UNHCR-Vertreter Bartsch in Berlin. Deshalb sei es etwa nicht nachvollziehbar, dass minderjährige Flüchtlinge in Deutschland zwar ihre Eltern nachholen könnten, nicht aber ihre minderjährigen Geschwister. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl wies darauf hin, dass die Einschränkung vor allem Familien aus Syrien treffe. Mit der Beschränkung auf 1.000 Nachzügler pro Monat habe die Regierung ein Grundrecht beseitigt.



Nach Angaben des Auswärtigen Amts wurden bis Ende Juni dieses Jahres von den deutschen Auslandsvertretungen knapp 8.800 Visa an Angehörige von Flüchtlingen mit subsidiärem Schutzstatus erteilt.