Der Unterhaltsvorschusss für Kinder steigt im kommenden Jahr.

Je nach Alter des Kindes würden ab 1. Januar 15 bis 21 Euro mehr pro Monat gezahlt, teilte Bundesfamilienministerin Giffey mit. Damit erhalten zum Beispiel Kinder unter sechs Jahren künftig 165 Euro pro Monat. Ältere Kinder bis 17 Jahre bekommen maximal 293 Euro. Den Vorschuss erhalten Alleinerziehende, wenn der andere Elternteil den Unterhalt für das getrennt lebende Kind nicht zahlt. In 90 Prozent der Fälle sind das die Väter. Der Staat kann sich das Geld theoretisch zurückholen. Etwa 60 Prozent der Zahlungspflichtigen sind dem Ministerium zufolge aber gar nicht in der Lage, selbst Unterhalt zu zahlen.



In Deutschland beziehen die Leistung mehr als 800.000 Kinder. Insgesamt leben 2,1 Millionen Unter-18-Jährige in einer Alleinerzieher-Familie.