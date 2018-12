US-Präsident Trump hat in die Auflösung seiner privaten Familienstiftung eingewilligt.

Dies teilte die New Yorker Staatsanwaltschaft mit. Die gemeinnützige "Trump Foundation" war von der Justiz des Bundesstaats New York verklagt worden. Die Stiftung soll dazu missbraucht worden sein, Rechtsstreitigkeiten per Geldzahlungen beizulegen, persönliche Ausgaben zu bestreiten und Trumps Wahlkampf zu unterstützen.