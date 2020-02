Eigentümergeführte Unternehmen in Deutschland fordern von der großen Koalition eine baldige steuerliche Entlastung.

Der Vorstand der Stiftung Familienunternehmen, Kirchdörfer, erklärte, hierbei gehe es in erster Linie um Gewinne, die nicht an Eigentümer ausgezahlt werden, sondern im Unternehmen verbleiben. Die derzeit geltenden Regelungen seien wenig praxistauglich und würden von den Firmen daher zu selten genutzt. Personengesellschaften werden in Deutschland nach dem Einkommensteuerrecht betrachtet und müssen meist 45 Prozent ihrer Einkünfte an den Staat abgeben. Bei Kapitalgesellschaften hingegen gilt die Körperschaftsteuer in Höhe von 30 Prozent.



Bundesfinanzminister Scholz hatte zuletzt Bereitschaft signalisiert, Familienunternehmen im Steuerrecht den Kapitalgesellschaften gleichzustellen, wenn sie dies wollten.