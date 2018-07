Für den Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus liegen den deutschen Botschaften und Konsulaten mehr als 30.000 Terminanträge vor.

Vor allem in den Syrien-Anrainerstaaten Jordanien, Libanon, Irak und der Türkei gebe es einen großen Andrang, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. - Vom kommenden Mittwoch an, dem 1. August, sollen pro Monat bis zu 1.000 Angehörige von Flüchtlingen mit subsidiärem Schutz nach Deutschland kommen dürfen. Darauf hatten sich Union und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen verständigt.



Der subsidiäre Schutz gilt für Flüchtlinge, die weder nach dem deutschen Asylgesetz noch nach der Genfer Flüchtlingskonvention einen Schutzstatus bekommen, aber dennoch nachweisen können, dass ihnen in ihrer Heimat Tod, Folter oder eine andere unmenschliche Behandlung droht.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.