Profi-Fußball

Ein Fanbündnis will Fußball-Profis unterstützen, wenn sie ihre sexuelle Orientierung öffentlich machen. (dpa / Angelika Warmuth)

Das letzte, was man wolle, sei es, diesbezüglich Druck aufzubauen. Viele Fußballfans seien weiter, als es immer wieder in der Öffentlichkeit dargestellt werde. Den Fans sei es egal, wen die Spieler liebten und mit wem sie eine Familie gründen wollten. Es sei aber nicht egal, wie viele Menschen unter innerer Isolation und psychischer Belastung zu leiden hätten, "weil in der Profi-Männerfußball-Blase immer noch das tabuisiert wird, was in anderen Lebensbereichen längst Normalität ist".

Marcus Urban vom Verein für Vielfalt in Sport und Gesellschaft hatte für den 17. Mai ein Gruppen-Coming-out angekündigt - er dämpfte die Erwartungen zuletzt aber bereits.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.