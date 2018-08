Im Zusammenhang mit dem Angriff auf einen Fanbus des Fußball-Zweitligisten Union Berlin hat der 1. FC Köln gegen alle bislang identifizierten Hooligans ein sofortiges bundesweites Stadionverbot ausgesprochen.

Das betreffe insgesamt 28 Personen, die nach Erkenntnissen der Polizei an der Attacke beteiligt waren, hieß es in einer Erklärung des FC Köln. Die Betroffenen könnten innerhalb von 14 Tagen bei der Stadionverbots-Kommission des FC vorsprechen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten in der Dienstagnacht bis zu 100 Gewaltbereite im Kölner Stadtteil Bocklemünd einen von der Polizei begleiteten Bus der Union-Fans angegriffen und gezielt mit Steinen beworfen. Mit Hilfe eines am Fahrzeug angebrachten Peilsenders hatten sie das Fahrzeug genau orten können. In unbeleuchteten Autos hätten anschließend mehrere Angreifer auch Kurs auf Polizeibeamte genommen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



Kölns Polizeipräsident Jacob sprach von einer neuen Dimension der Gewalt.

Die Attacke sei ein nicht hinnehmbarer Angriff auf das Rechtssystem.



Köln hatte gegen Berlin sein erstes Zweitliga-Heimspiel nach dem Abstieg bestritten. Die Mannschaften trennten sich 1:1.