Der Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekt, Michael Gabriel, sieht die Diskussion um die Beleidigungen gegen TSG-Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp kritisch.

Gabriel sagte der Deutschen Presse-Agentur, es stoße auf viel Unverständnis in den Fanszenen, die Beleidigungen in den Kontext mit dem rassistischen Anschlag von Hanau zu setzen oder mit Diskriminierung gleichzusetzen. Man frage sich: "Wie fühlen sich diejenigen, die tatsächlich Adressaten von rassistischen oder sexistischen Beleidigungen waren im Fußball in den vergangenen Jahren? Wo hat es vergleichbare Reaktionen bei den Verantwortlichen in Vereinen und Verbänden gegeben?"



Gabriel befürchte eine "Spirale der Eskalation" im deutschen Fußball. Man müsse nach Möglichkeiten suchen, miteinander ins Gespräch zu kommen, sagte der Sportwissenschaftler der Deutschen Presse-Agentur.



Wegen Hass-Plakaten gegen Dietmar Hopp, der Mehrheitseigner von der TSG Hoffenheim ist, war das Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den FC Bayern München unterbrochen worden. Auch in anderen Stadien kam es zu Schmähungen gegen Hopp und den DFB.

Vom Dorfverein zum Erstligisten

Dietmar Hopp ist Mitbegründer des Software-Konzerns SAP. Er hat – so beschreibt es die Nachrichtenagentur SID – mit mehreren hundert Millionen Euro aus seinem Privatvermögen "seinen Dorfverein aus dem Kraichgau" zum Erstligisten gemacht. Und so "gilt der Multi-Milliardär bei Teilen der gegnerischen Fans als Musterbeispiel für die ungeliebte Kommerzialisierung des Fußballs" (SID).



Die Polizei Mannheim will nun alle Vorkommnisse rund um die Hopp-Schmähungen zusammenführen – mit erfahrenen, szene- und ortskundigen Beamten.