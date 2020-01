Fantasievolle Monderscheinungen Mondgesichter, Hase und goldener Henkel

Das Muster dunkler Flecken in der ansonsten hellen Mondoberfläche regt seit jeher die Fantasie der Betrachter an. So erkennen viele Menschen im Erscheinungsbild des Vollmondes das Gesicht vom Mann im Mond. Andere dagegen ein Frauengesicht oder einen Hasen.

Von Hermann-Michael Hahn

