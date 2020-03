Xavier Amin Dphrepaulezz, wurde 1968 als eines von ca. 12 bis 15 Kindern – so genau weiß man es nicht – in den USA geboren und lebte später auf der Straße, war Dieb und Dealer. Bei einem Autounfall brachen ihm beide Hände, dennoch spielt er Klavier und Gitarre, schaffte 2015 mit einem Video bei YouTube den Durchbruch und erhielt unter seinem Künstlernamen Fantastic Negrito 2017 den Grammy für das "Beste zeitgenössische Bluesalbum". Seine Musik ist von Delta Blues inspiriert, das Geräusch rasselnder Ketten erinnert an Sklaven, seine Texte benennen die aktuellen Miseren der modernen Gesellschaft. Mit Funk, mit Soul, unterstützt von Schlagzeug, Hammond-Orgel und bebendem Synthiebass, verblüffte der Sänger und Gitarrist das Publikum beim Bluesfestival mit einer exaltierten Show – schreiend, kreischend, erzählend, flehend: Fantastic Negrito.

Fantastic Negrito beim Blues-Festival Schöppingen 2019 (Peter Bernsmann )

Aufnahme vom 8.6.2019 beim Bluesfestival Schöppingen