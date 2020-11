Die UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation warnt vor drastischen Auswirkungen wachsender Wasserknappheit.

Weltweit haben laut dem in Rom veröffentlichten Jahresbericht der FAO 1,2 Milliarden Menschen nicht genügend Wasser. Der Wassermangel könnte viele Menschen in den betroffenen Regionen in die Flucht oder zur Abwanderung treiben. Wachsende Konkurrenz und die Folgen des Klimawandels schürten zudem Spannungen und Konflikte, die Ungleichheiten beim Zugang zu Wasser verstärkten. Dabei seien vor allem arme Landbevölkerungen, Frauen und Indigene besonders benachteiligt.



Weiter heißt es, wegen des Bevölkerungswachstums sei die jährlich pro Person zur Verfügung stehende Menge an Trinkwasser in den vergangenen zwanzig Jahren um rund zwanzig Prozent gesunken. Im Norden Afrikas und im Westen Asiens seien es sogar dreißig Prozent.

