Proteste in Almaty (Kasachstan). (picture alliance/ Valery Sharifulin /TASS)

Das teilte das Innenministerium des zentralasiatischen Landes mit. Nach Angaben von Präsident Tokajew ist die Ordnung mittlerweile wieder hergestellt. Seine Darstellung zufolge waren unter den Unruhestiftern auch militante Islamisten, unter anderem aus Afghanistan und dem Nahen Osten. Die Suche nach diesen Terroristen gehe weiter, erklärte Tokajew. In Kasachstan waren zunächst friedliche Demonstrationen gegen die Erhöhung der Benzinpreise in Gewalt umgeschlagen. Im Zuge dessen wurden auch staatliche Gebäude in mehreren Städten attackiert. Experten gehen davon aus, dass Tokajew die Krise auch dafür nutzt, um seinen Vorgänger, Nasarbajew, zu entmachten. Dieser gilt als mächtigster Mann in Kasachstan. Tokajew entzog ihm kürzlich den Posten als Chef des einflussreichen Sicherheitsrates und entließ mehrere seiner Vertrauten aus wichtigen Ämtern. Heute will Tokajew eine neue Regierung benennen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.