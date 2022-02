Grenzübergang Meyka in Polen: Mehrere Zehntausend Menschen aus der Ukraine sollen in Polen bereits angekommen sein. (imago/ZUMA Wire/Dominika Zarzycka)

Allein in Polen kamen laut dem UNHCR 75.000 Menschen an, die polnische Regierung spricht sogar von bis zu 100.000. Es handelt sich vor allem um Frauen, Kinder und ältere Menschen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Männern im wehrfähigen Alter das Verlassen des Landes verboten. Außer in Polen suchen die Menschen auch in der Republik Moldau Zuflucht, in Rumänien, der Slowakei und Ungarn.

Die stellvertretende UNO-Hochkommissarin für Flüchtlinge, Clements, sagte in einem Fernseh-Interview, die Menschen würden von örtlichen Gemeinden und Behörden fantastisch aufgenommen. Man habe aber große Sorge vor dem, was noch kommen werde. Die UNO-Behörde erwartet, dass bis zu vier Millionen Menschen aus der Ukraine flüchten könnten, sollte sich die Lage weiter verschlechtern.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.