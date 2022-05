Bundeshaushalt 2022

Der Etat sieht neue Schulden in Höhe von knapp 139 Milliarden Euro vor. Das ergaben die Beratungen des Haushaltsausschusses, die am frühen Morgen in Berlin abgeschlossen wurden. Die Gesamtausgaben werden demnach mit fast 497 Milliarden Euro veranschlagt. Der Bundestag soll den Etat Anfang Juni verabschieden. Das Parlament muss dafür das dritte Jahr in Folge die Schuldenbremse aussetzen.

Hintergrund des verspäteten Beschlusses ist der Regierungswechsel nach der Bundestagswahl im vergangenen Herbst. Üblicherweise wird der Haushalt bereits im Dezember für das Folgejahr verabschiedet. Aktuell arbeiten die Ministerien seit Jahresbeginn mit einer lediglich vorläufigen Haushaltsführung.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.