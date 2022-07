Die Zahl der ukrainischen Schülerinnen und Schüler steigt weiter. (Philipp von Ditfurth/dpa)

Wie die Kultusministerkonferenz mitteilte, waren in der vergangenen Woche 146.321 geflüchtete Kinder und Jugendliche an Schulen in Deutschland angemeldet. Die meisten wurden bisher in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg registriert. Insgesamt gibt es in Deutschland etwa elf Millionen Schülerinnen und Schüler.

