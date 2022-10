Rettungskräfte im Einsatz an der Unglücksstelle. (Lee Ji-Eun / Yonhap / AP / dpa)

Zu den ersten Halloween-Feierlichkeiten seit den Beschränkungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie waren zahlreiche Menschen in ein zentral gelegenes Vergnügungsviertel gekommen, das bei Einheimischen und Ausländern beliebt ist. Augenzeugen sprachen von ungewöhnlich großem Andrang in den Straßen mit chaotischen Szenen. Die Polizei habe Schwierigkeiten gehabt, die Massen unter Kontrolle zu halten. Nach Angaben der Feuerwehr stürzten in dem Gedränge zahlreiche Menschen zu Boden. In sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie Rettungskräfte und Privatleute am Unglücksort erste Hilfe leisten.

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol berief eine Krisensitzung seines Kabinetts ein. Er kündigte an, dass die Sicherheitsvorkehrungen für große Feierlichkeiten im Land überprüft würden.

Bundeskanzler Scholz drückte den Hinterbliebenen und Opfern des Gedränges in Südkorea sein Mitgefühl aus. Die tragischen Ereignisse in Seoul seien erschütternd, teilte der SPD-Politiker per Twitter mit. Deutschland stehe an der Seite Südkoreas. Ähnlich äußerten sich zahlreiche weitere internationale Politiker, etwa der Präsident des Europäischen Rates, Michel, und US-Präsident Biden.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.