Fischsterben in der Oder

In der Oder wurden auf polnischer und deutscher Seite in den vergangenen Tagen massenhaft tote Fische entdeckt und eingesammelt. Verendet sind auch mehrere tausend junge Störe aus einer Aufzucht in der Uckermarkt, die im Herbst ausgewildert werden sollten. Neben den Fischen sind nach Angaben des Naturschutzvereins NABU auch Muscheln, Krebse und im Wasser lebenden Insektenlarven gestorben.

Was sagen die Analysen?

Das Landeslabor Berlin-Brandenburg wies zuletzt überhöhte Pestizid-Werte nach. In Proben von der Messstelle Frankfurt (Oder) seien in der Zeit vom 7. bis 9. August hohe Konzentrationen eines Pestizids mit dem Wirkstoff 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure gefunden worden, teilte das Brandenburger Umweltministerium mit. Es sei aber davon auszugehen, dass die nachgewiesene Dosis nicht unmittelbar tödlich für Fische gewesen sei. Der Wirkstoff wird etwa zur Bekämpfung von Unkraut eingesetzt. Es sei weiter davon auszugehen, dass die Umweltkatastrophe mehrere Ursachen gehabt habe, erklärte das Ministerium.

Vorangegangene Proben haben zudem einen ungewöhnlich hohen pH-Wert, viel Salz und Sauerstoff offengelegt. Von Brandenburgs Umweltminister Vogel (Grüne) heiß es dazu bisher, man könne noch nicht erklären, wie es zu den hohen Werten gekommen sei.

Was hat es mit der Algen-Theorie auf sich?

Das Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, IGB, hat zusammen mit einem polnischen Labor die giftige Alge "Prymnesium parvum" in der Oder nachgewiesen. Diese auch Goldalge genannte Art wird den Forschenden zufolge gelegentlich mit Fischsterben in Zusammenhang gebracht. Das Institut stellte eine massive Algenblüte mit 200 Mikrogramm pro Liter und mehr als 100.000 Zellen pro Milliliter Wasser fest. Normalerweise lebt die Art im Brackwasser, also an Flussmündungen, wo Salz- und Süßwasser zusammenfließen .

Unklar war zunächst, ob sie in diesem Fall Giftstoffe produziert hat. Nun erklärte das Institut für Lebensmittelchemie und Toxikologie der Universität Wien, das Algengift sei "zweifelsfrei und tatsächlich in signifikanten Mengen in Oderproben von verschiedenen Standorten" nachgewiesen worden. Es sei von einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Sterben von Fischen und Weichtieren auszugehen, erklärte die Wissenschaftlerin Elisabeth Varga Wie unser Polen-Korrespondent Peter Sawicki berichtet, bestätigte Polens Umweltministerium das Vorhandensein der Algen mittlerweile. Mit den Algen steigt der Sauerstoffgehalt und der pH-Wert im Wasser, der bereits in den Proben nachgewiesen wurde.

Wie kam es zur Vermehrung der Algen?

Die Forschenden vermuten, dass die Massenentwicklung der Algen unter anderem durch Salzzuleitungen und hohe Wassertemperaturen verursacht wurde. Polnische Medien berichten von einem Klärbecken des polnischen Bergbaukonzerns KGHM bei Glogau, aus dem salziges Wasser in die Oder geleitet worden sei. Das Unternehmen gab an, man habe tatsächlich Abwässer abgeleitet, aber im Rahmen der Regularien und weniger als im vergleichbaren Vorjahres-Zeitraum.

Polens Ministerpräsident Morawiecki sprach vergangene Woche von riesigen Mengen Chemie, die in den Fluss gekippt worden seien. Die polnische Polizei hat umgerechnet 210.000 Euro als Belohnung für Hinweise auf Täter ausgesetzt. Anfangs gab es auch Spekulationen über Quecksilber und Schwermetalle als Ursache. Die Substanzen wurden aber nicht im Wasser nachgewiesen.

