Südkaukasus

Flüchtlinge aus Berg-Karabach warten darauf, sich in Armenien registrieren zu lassen. (AFP / ALAIN JOCARD)

Das teilte die dortige Regierung mit. Sie hatte nach der militärischen Kapitulation bereits vor einer massiven Fluchtbewegung gewarnt. Ein Vertreter der international nicht anerkannten Verwaltung von Berg-Karabach sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die 120.000 Einwohner würden nach Armenien übersiedeln. Man wolle nicht Teil Aserbaidschans sein und fürchte ethnische Säuberungen. Armeniens Premierminister Paschinjan erklärte, die Menschen aus Berg-Karabach würden aufgenommen.

Aserbaidschan will Berg-Karabach "wiedereingliedern"

Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber überwiegend von ethnischen Armeniern bewohnt. Diese hatten die Region mit Hilfe der armenischen Regierung drei Jahrzehnte lang weitgehend kontrolliert. Am vergangenen Dienstag griff Aserbaidschan das Gebiet an, einen Tag später stimmten die ethnischen Armenier in Berg-Karabach einer Feuerpause zu. Aserbaidschan will das Gebiet wiedereingliedern und sagte zu, die Rechte der etwa 120.000 ethnischen Armenier in dem Gebiet zu respektieren. Diese befürchten jedoch, unterdrückt zu werden.

Korridor zwischen Aserbaidschan und Türkei geplant?

Heute wollen sich die Staatschefs von Aserbaidschan und der Türkei, Alijew und Erdogan, in der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan treffen. Beide Staaten sind verbündet. Sie verfolgen seit längerem das Ziel, einen Korridor zwischen ihren Ländern einzurichten. Dieser würde auch über armenisches Territorium verlaufen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.