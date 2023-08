Tausende Stellen in der Berliner Verwaltung sind unbesetzt. (imago images / Joko)

Die Quote in den Bezirksämtern sowie den angeschlossenen Behörden und Betrieben schwanke zwischen 4,6 Prozent in Reinickendorf und 17 Prozent in Tempelhof-Schöneberg, berichtete die dpa unter Berufung auf eine eigene Umfrage. Es fehlten Bauingenieure, Architekten und Stadtplaner ebenso wie Informatiker, Sozialarbeiter, Gärtner oder Personal für die Gesundheitsämter.

