Wie aus dem Bericht des Stasi-Unterlagen-Archivs hervorgeht, gab es 2022 rund 29.000 Anträge. In der ersten Hälfte dieses Jahres waren es bereits 16.000. Nach der Auflösung der Stasi-Unterlagenbehörde im Jahr 2021 wurden die Akten des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit in das Bundesarchiv überführt. Die Unterlagen sind derzeit auf 13 Archiv-Standorte verteilt. In der Summe finden sich dort mehr als 111 Kilometer Akten. Sie geben unter anderem darüber Auskunft, wer zu DDR-Zeiten bespitzelt wurde und wer Zuträger des Geheimdiensts war.

