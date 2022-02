Grenzübergang Meyka in Polen: Mehrere Zehntausend Menschen aus der Ukraine sollen in Polen bereits angekommen sein. (imago/ZUMA Wire/Dominika Zarzycka)

Die Zahl steige weiter an, teilte das Hilfswerk UNHCR in Genf mit. Die Menschen hätten sich in Polen, der Slowakei, Ungarn, Moldau, Rumänien und anderen Ländern in Sicherheit gebracht. Den Aufnahmeländern müsse geholfen werden. Weiter hieß es, zudem irrten Binnenflüchtlinge durch die Ukraine. Russland hatte das Land am Donnerstag angegriffen.

