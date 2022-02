Roger Lewentz, Innenminister von Rheinland-Pfalz (imago stock&people / Werner Schmitt)

102 Beiträge davon seien nach vorläufigem Stand strafrechtlich relevant, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz in Mainz. Bislang seien 15 mutmaßlich Verantwortliche mit Klarnamen ermittelt worden.

Bereits in der Nacht zu Freitag hatte die Polizei einen Mann festgenommen, der im Internet zu Gewalt aufgerufen haben soll. Der 55-Jährige soll in seinem öffentlichen Facebook-Profil zwei Videos hochgeladen haben, in denen er unter anderem Anleitung dazu gab, Polizeibeamte auf einen Feldweg zu locken und aus dem Hinterhalt zu beschießen.

