Die Vorstellung des Gutachtens zu Fällen von sexuellem Missbrauch im katholischen Erzbistum München und Freising. (dpa/Sven Hoppe)

Bei den Missbrauchsopfern handelte es sich nach Angaben der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl überwiegend um Jungen und Jugendliche. Mindestens 235 mutmaßliche Täter listet die Studie auf - darunter 173 Priester und neun Diakone. Allerdings sei dies nur das sogenannte Hellfeld, betonte ein Sprecher der Kanzlei. Es sei von einer deutlich größeren Dunkelziffer auszugehen.

Vorwürfe gegen früheren Papst Benedikt

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. wird in dem Gutachten belastet. Benedikt habe als damaliger Münchner Erzbischof Joseph Ratzinger in vier Fällen nichts gegen des Missbrauchs beschuldigte Kleriker unternommen, teilten die Gutachter mit. In einer 82-seitigen Stellungnahme bestritt Benedikt demnach seine Verantwortung "strikt", die Gutachter halten dies aber nicht für glaubwürdig.

Auch dem früheren Erzbischof von München und Freising, Kardinal Friedrich Wetter, wirft die Kanzlei in 21 Fällen Fehlverhalten im Umgang mit sexuellem Missbrauch vor.

Pressekonferenz ohne Marx

Zu Beginn der Pressekonferenz bedauerte die Anwältin Marion Westphal, dass Kardinal Marx der Einladung zur Vorstellung des Gutachtens ferngeblieben ist. Sie meinte, die Entscheidung sei vor allem bedauerlich mit Blick auf das Interesse der Missbrauchs-Betroffenen. Die Gutachter werfen auch Marx Untätigkeit vor.

Die Kanzlei Westphal Spilker hatte bereits 2010 einen damals nicht veröffentlichten Untersuchungsbericht für die Erzdiözese erstellt. Die Anwältin sagte, man müsse heute von keiner der damals getroffenen Grundaussagen abrücken. Eine "Korrektur" sei jedoch bei der Bewertung des Verhaltens von Joseph Ratzinger erforderlich, der von 1977 bis 1982 Münchner Erzbischof war.

Eigentlich sollte das 1.600 Seiten starke Gutachten bereits im vergangenen Jahr erscheinen, die Veröffentlichung wurde aber wegen neuer Erkenntnisse auf Januar verschoben.

