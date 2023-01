China meldest fast 60.000 Corona-Todesfälle seit Anfang Dezember. (Andy Wong/AP/dpa)

Die Nationale Gesundheitskommission in Peking bezog sich bei ihren Angaben auf die Todesfälle in Krankenhäusern. Offen bleibt damit, wie viele weitere Personen zu Hause in Verbindung mit Covid-19 gestorben sind.

Die chinesische Regierung war international dafür kritisiert worden, dass sie nicht ausreichend Daten über den Verlauf der Pandemie veröffentlicht. Peking hatte Anfang Dezember seine Null-Covid-Politik abrupt beendet. Daraufhin waren die Infektionszahlen in der Volksrepublik drastisch gestiegen. Es gibt Schätzungen, wonach hunderte Millionen Chinesen erkrankt sind.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.