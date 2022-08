Flüchtende versuchen in einem Schlauchboot den Ärmelkanal südlich von Calais zu überqueren im September 2020 (dpa/Pascal Bonniere/MAXPPP)

Das teilte das Verteidigungsministerium in London heute mit. Es sei die höchste Zahl binnen eines Tages seit Jahresbeginn. Den Angaben zufolge wurden die Menschen in der Meerenge aufgegriffen und in Ramsgate in der Grafschaft Kent an Land gebracht.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.