Die sogenannte "Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit" dokumentierte 898 solche Ereignisse. Die Bandbreite der Übergriffe reicht demnach von Pöbeleien über Drohungen bis hin zu körperlichen Angriffen. Elf Mal wurden Drohbriefe an Moscheen gerichtet, die - so wörtlich - oft "exzessive Gewalt- und Morddrohungen" enthielten.

In dem Bericht heißt es weiter, in den meisten Fällen gehe es um Rassismus, der für die Betroffenen alltagsprägend sei. Viele der erfassten Fälle beträfen Frauen. Das Bündnis geht von einer hohen Dunkelziffer aus, weil für diesen ersten Bericht hauptsächlich nur die Daten von zehn Beratungsstellen in fünf Bundesländern erfasst wurden. Die "Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit" wird vom Bundesfamilienministerium in seiner Arbeit unterstützt und soll regelmäßig Bericht erstatten.

