Ein Mann trauert an einer improvisierten Gedenkstätte um die Opfer des Massengedränges. (AP / dpa / Ahn Young-joon)

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind 24 ausländische Staatsbürger unter den Toten, unter anderem aus China, Russland, dem Iran und den USA. Mehr als 130 Verletzte wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol ordnete eine einwöchige Staatstrauer an.

Viel mehr Besucher als erwartet bei Halloween-Feiern

Zu den ersten Halloween-Feierlichkeiten seit den Beschränkungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie waren Berichten zufolge deutlich mehr Menschen gekommen als erwartet. Sie versammelten sich in einem zentral gelegenen Vergnügungsviertel, das bei Einheimischen und Ausländern beliebt ist. Augenzeugen sprachen von ungewöhnlich großem Andrang in den Straßen mit chaotischen Szenen.

Die Polizei habe Schwierigkeiten gehabt, die Massen unter Kontrolle zu halten. Nach Angaben der Feuerwehr stürzten in in einer engen und abschüssigen Straße zahlreiche Menschen zu Boden, während weitere Feiernde in die Gasse drängten. In sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie Rettungskräfte und Privatleute am Unglücksort erste Hilfe leisten.

Südkoreas Präsident verspricht Untersuchung

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol besuchte den Unglücksort und wandte sich in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache an die Bevölkerung. Er sagte, das Unglück hätte nicht geschehen dürfen. Yoon versprach, den Vorfall gründlich zu untersuchen und sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiere.

Bundeskanzler Scholz drückte den Hinterbliebenen und Opfern des Gedränges in Südkorea sein Mitgefühl aus. Die tragischen Ereignisse in Seoul seien erschütternd, teilte der SPD-Politiker per Twitter mit. Deutschland stehe an der Seite Südkoreas. Ähnlich äußerten sich zahlreiche weitere internationale Politiker, etwa der Präsident des Europäischen Rates, Michel, und US-Präsident Biden.

