Im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und dem Bundesverband der Systemgastronomie hat auch die zweite Verhandlungsrunde keine Fortschritte gebracht.

Die Verhandlungen wurden nach zehn Stunden ergebnislos vertagt, nachdem die Arbeitgeber kein neues Angebot vorgelegt hatten. Die Gewerkschaft NGG fordert für die rund 120.000 Beschäftigten der Systemgastronomie einen Stundenlohn von mindestens zwölf Euro für die untersten Tarifgruppe. Die Gehälter der weiteren Gruppen sollen entsprechend angepasst werden. Der BdS sagte dazu, die Forderung nach einer Lohnerhöhung von fast 30 Prozent sei für die Unternehmen untragbar. Die Lohnforderung gefährde die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe in Deutschland. Im BdS sind unter anderen Konzerne wie McDonald’s, Burger King, Starbucks und Pizza Hut, L'Osteria oder Nordsee vertreten.



In der 1. Tarifverhandlung im Dezember 2019 in Berlin haben die Arbeitgeber laut NGG eine Erhöhung der Einstiegslöhne auf 9,48 Euro pro Stunde – 13 Cent oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns – vorgeschlagen. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft, Adjan, sprach von einem "hundsmiserablen" Angebot. Auch wer bei McDonald’s, Burger King oder Starbucks arbeite, habe Respekt verdient und müsse von seiner Arbeit leben können. Bis zum dritten Verhandlungstermin am 13./14. Februar 2020 in Stuttgart werde die NGG in ausgewählten Städten zu Protestkundgebungen bis hin zu Arbeitsniederlegungen aufrufen.