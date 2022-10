Für Kinder und Jugendliche wird Cybermobbing immer mehr zum Problem. (dpa/ picture alliance / Oliver Berg)

16,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler seien Opfer von Anfeindungen und Hass im Internet geworden, heißt es in der in Berlin vorgestellten Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing. Dies seien vier Prozent mehr als bei der Erhebung 2017. Der Vorstandsvorsitzende des Bündnisses, Leest, erklärte, Cybermobbing habe sich zu einem dauerhaften Problem an Schulen und im privaten Umfeld entwickelt. 65 Prozent der Jugendlichen hätten angegeben, dass sich die Situation durch die Corona-Pandemie verschärft habe. Für die Cyberlife-Studie in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse wurden bundesweit mehr als 4.000 Schüler und Schülerinnen, Eltern und Lehrkräfte befragt.

