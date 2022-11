Nach tagelangen Ausfällen soll in Kiew die Stromversorgung wieder hergestellt sein. (picture alliance / dpa / Friedemann Kohler)

Wie die Militärverwaltung über den Nachrichtenkanal Telegram mitteilte, ist die Versorgung mit Strom, Wasser, Wärme und Mobilnetz nahezu vollständig wiederhergestellt. Die Reparaturarbeiten am Stromnetz befänden sich in der Endphase. Aufgrund der hohen Belastung könne es noch zu lokalen Ausfällen kommen. Wegen der tagelangen Stromausfälle in der Hauptstadt hatte zuvor Präsident Selenskyj Kiews Bürgermeister Klitschko ungewöhnlich offen kritisiert.

Die russische Armee greift immer wieder gezielt die Energie-Infrastruktur der Ukraine an. Zuletzt hatten am Mittwoch Raketen und Marschflugkörper schwere Schäden in Kiew angerichtet. Auch in vielen anderen Landesteilen fielen Strom, Wasser und Wärmeversorgung aus.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.