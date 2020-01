Zwar war die Fernsehserie bekanntermaßen eine Parodie, aber offenbar nahmen viele Zuschauerinnen und Zuschauer den Hinweis dennoch ernst. Bei der Polizei in Duisburg standen die Telefone nicht mehr still.

Die Ufo-Meldung passte perfekt in die Zeit: Denn nur wenige Tage später kam der Science-Fiction-Film "E.T. – Der Außerirdische" in die deutschen Kinos. Die Geschichte um den knollenförmigen Sonderling aus dem All befeuerte die Begeisterung für extraterrestrische Zivilisationen – bei manchen aber auch die Sorge vor einer kosmischen Invasion.

Einige Zuschauer fühlten sich auf den Arm genommen. Ein nach eigener Aussage "echter Däniken-Fan" betonte, so ein Thema eigne sich nicht für Späße. Der Autor Erich von Däniken vertritt die These, die Erde habe schon vielfach Besuch von Aliens erhalten. Andere wiederum jubelten über den gelungen Gag, der an Orson Welles' Hörspiel "Krieg der Welten" erinnere. Ende der 1930er-Jahre hatte diese fiktive Landung von Mars-Menschen nahe New York für großes Aufsehen gesorgt.

Drei Jahre nach dem "Ufo-Alarm" im ZDF entschuldigte sich das Kottan-Team mit einer Einblendung in der allerletzten Folge: "Dieser Film ist Duisburg und allen anderen von Ufos vernachlässigten Städten gewidmet."