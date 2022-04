Viele Kinder kommen mit ihren Müttern und anderen Familienangehörigen über die Grenze nach Polen. (picture alliance / Pixsell Armin Durgut)

Wie das Kinderhilfswerk Unicef mitteilte, haben inzwischen 4,8 Millionen der 7,5 Millionen Kinder ihr Zuhause verlassen müssen. Nothilfekoordinator Fontaine erklärte in New York, so eine Entwicklung in so großer Geschwindigkeit habe er in mehr als 30 Jahren humanitärer Arbeit noch nicht erlebt.

Nach offiziellen Informationen sind bei den russischen Angriffen 142 Kinder getötet worden. Unicef geht allerdings davon aus, dass die tatsächliche Zahl viel höher ist.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.