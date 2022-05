Nordkoreanische Soldaten bringen Medikamente in eine Apotheke. (Joseon Tongsinsa/KCNA/dpa)

Nach Angaben staatlicher Medien gibt es 1,98 Millionen Fälle des "Fiebers" - so wird in dem Land eine Covid-19-Erkrankung offiziell bezeichnet. Fast 1,4 Millionen der Infizierten sind demnach bereits wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle wird mit 63 angegeben.

Das Regime von Machthaber Kim Jong Un hatte den Ausbruch der Epidemie erst vor einer Woche bekanntgegeben. Allerdings gibt es in dem Land kaum Testkapazitäten. Die offiziellen Zahlen müssen deshalb in Zweifel gezogen werden. Zudem geht die Weltgesundheitsorganisation davon aus, dass in Nordkorea kaum Menschen geimpft sind. Das Land hat eine Lieferung von Vakzinen aus dem Ausland bislang stets abgelehnt.

