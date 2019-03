Die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland haben mit Gottesdiensten die Fastenwochen begonnen.

Kardinal Woelki eröffnete die Fastenaktion des Hilfswerks Misereor im Kölner Dom. Misereor widmet sich in diesem Jahr dem mittelamerikanischen Land El Salvador. Dieses Land werde seit Jahrzehnten von politischer und krimineller Gewalt zerrissen, sagte der Erzbischof in seiner Predigt. Misereor unterstütze Projekte, damit Jugendliche wieder eine Perspektive entwickeln könnten.



Die Fastenaktion der Evangelischen Kirche steht in diesem Jahr unter dem Motto "Mal ehrlich! Sieben Wochen ohne Lügen". Die Münchner Regionalbischöfin Breit-Keßler rief im Eröffnungsgottesdienst im hessischen Oestrich-Winkel zu mehr Ehrlichkeit in den sozialen Netzwerken auf. Es zähle nur noch die eigene, empfundene Meinung, das eigene Bild von sich und anderen. In der Fasten- und Passionszeit erinnern Christen an das Leiden und Sterben Jesu Christi und bereiten sich auf Ostern und die Auferstehung vor.