"Also ich würde ganz gerne mal abnehmen. Da bin ich wahrscheinlich nicht der einzige... (lacht) Aber irgendwie klappt es nicht." / "Ich wollte ja gerne mal tanzen gehen, mit meinem Göttergatten. Aber leider hat man ja tausend Ausreden – man ist im Urlaub, oder einem tut der Fuß weh..."

Gewohntes Verhalten zu ändern widerstrebt unserem Gehirn. Gewohnheiten sind evolutionär betrachtet nämlich von Vorteil: Sie ersparen uns ständige Entscheidungen und machen uns damit schneller, erklärt der Hirnforscher Henning Beck: "Also wenn wir immer flexibel mit allem, was wir erleben, immer wieder neu denken müssten, das wäre sehr aufwendig und auch sehr langsam. Und deswegen gibt es eben solche Handlungsmuster, solche Gewohnheiten. Als Sicherheit und als Denkbeschleuniger."

Praktische Ziele setzen

Gewohnheiten sind deshalb tief im Gehirn verankert. Entsprechend schwer fällt es, sie zu ändern. Sportwissenschaftler Ingo Froboese berät Menschen, die ihre Fitness verbessern möchten. Sein erster Tipp: Jeden Vorsatz klar formulieren.

"Wenn man schon sagt: 'Ich müsste mal wieder', dann geht es schon mal schief. 'Ich werde morgen um 8 Uhr loslegen!' Das ist ganz wichtig, dass man sich klare, eindeutige Vorgaben macht."

Tipp Nummer zwei: Größere Vorsätze immer in kleine Schritte unterteilen. So bekommt man rasch Erfolgserlebnisse, und die braucht das Gehirn, um alte Gewohnheiten durch neue zu überschreiben. Wer etwa abnehmen will, sollte also nicht gleich 10 Kilo auf einmal anpeilen.



"Ziele müssen nah erreichbar sein. Denn wir haben wirklich alle Motivations-Tiefs – zwischen sechs und acht Wochen tauchen die auf. Die hat jeder, das ist völlig normal. Das heißt, wir müssen uns Ziele setzen, die innerhalb von sechs bis acht Wochen erreichbar sind. Indem man zum Beispiel sagt: ich möchte zwei Kilo oder ein Kilo abnehmen. Das macht das viel attraktiver, denn man kann sich dann belohnen."

Ebenfalls hilfreich: Das Ziel mit Emotionen verknüpfen. Beispiel Abnehmen: Natürlich reduziert man durch Gewichtsabnahme sein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Als Anreiz ist das aber zu theoretisch. Besser ist: Man stellt sich das wohlige Gefühl vor, im nächsten Urlaub schlank über den Strand zu laufen.

Sporttasche nach dem Sport packen

Der Neurowissenschaftler Henning Beck: "Gefühle, Emotionen sind eine Art beschleunigtes Denken. Also so eine Art Abkürzung des Lernens. Man muss sich nicht groß Sachen überlegen, sondern Du fühlst es in dem Moment. Und die Schaltkreise, die das im Gehirn steuern, sind so robust, dass man darüber sehr schnell Handlungsänderungen umsetzen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass man da nicht so verkopft herangeht, sondern durchaus emotional."

Dabei hilft es, das Ziel zu visualisieren. Denn auch Bilder verarbeiten wir im Gehirn eher auf emotionaler Ebene. Sportwissenschaftler Ingo Froboese nennt ein Beispiel, vorgelebt von einem seiner Bekannten:

"Der hat sich ein Bild von 'Men's Health' – wo die Jungs mit den schicken Sixpacks vorne drauf sind – an den Kühlschrank getackert. Und hat dann jeden Morgen, wenn er aufgestanden ist, immer auf dieses Bild geschaut. Das hat bei ihm funktioniert."

Und insgesamt macht man es sich am besten so leicht wie möglich, gerade beim Sport. Heißt: Eine Sportart wählen, die man mag und die möglichst wenig Aufwand erfordert. Und am besten nach jedem Training die Sporttasche sofort wieder neu packen und bereitstellen, dann hat man beim nächsten Mal ein Hindernis weniger. "Denn: Ganz viel Angang ist mir dadurch weggenommen, weil: Die Tasche ist fertig! Ich muss einfach nur in die Schuhe schlüpfen, und schon kann ich loslegen."