Mit Äußerungen zu intersexuellen Menschen in einer Fastnachtsrede hat die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer Empörung ausgelöst.

Bei einem Auftritt vor dem Stockacher Narrengericht am Bodensee machte sie sich über das dritte Geschlecht lustige. Kritik kam vom Koalitionspartner SPD. Kramp-Karrenbauer zeige, welcher erzkonservative Wind jetzt wieder in der Union wehe. Solche Äußerungen - auch an Karneval - seien absolut respektlos, twitterte SPD-Generalsekretär Klingbeil. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Brandenburg stellte auf Twitter die Frage, ob es so schwierig sei, eine humorvolle Narrenrede zu halten, ohne platt auf Minderheiten einzudreschen. Dagegen twitterte der CDU-Bundestagsabgeordnete Steiniger, ihm gehe diese Empörungskultur auf den Keks.



Seit Januar ist neben "männlich" und "weiblich" im Geburtenregister auch der Eintrag der Option "divers" möglich. Der Bundestag hatte die Einführung einer dritten Geschlechtsoption Mitte Dezember beschlossen. Damit setzte das Parlament eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem vergangenen Jahr um.