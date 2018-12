Der japanische Autohersteller Toyota beendet seine Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe.

Die beiden der Umwelthilfe zur Verfügung gestellten Fahrzeuge seien schon zurückgezogen worden, teilte Toyota der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit. Die Zahlungen an die nichtstaatliche Organisation werden dem Medienbericht zufolge zum Januar 2019 eingestellt.



Toyota unterstützt die Umwelthilfe seit zwanzig Jahren, früher mit mittleren fünfstelligen Beträgen. Zuletzt soll die Zahlung im unteren fünfstelligen Betrag gelegen haben. Mit dem Geld wurden etwa Studien zur Entwicklung des Taximarkts bezahlt, um die Vorteile des Benzin-Hybridantriebs herauszuarbeiten. In dem Segment ist Toyota in Deutschland stark vertreten. Die Mission sei erreicht, erklärte der japanische Hersteller, es gebe keinen weiteren Untersuchungsbedarf.

Schon länger Kritik an Zusammenarbeit mit der DUH

Die Deutsche Umwelthilfe hat mit ihren Klagen in mehreren Städten Diesel-Fahrverbote durchgesetzt. Kritiker bemängeln schon länger die Zusammenarbeit mit Toyota und befürchten einen Interessenskonflikt. Zuletzt gab es Forderungen aus der CDU, der Deutschen Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Die Organisation ist ein eingetragener Verein.



Der Toyota-Sprecher sagte der "FAZ", es sei dem Unternehmen nie darum gegangen, den Dieselmotor zu diskreditieren.