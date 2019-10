Das Saarland dringt einem Medienbericht zufolge auf milliardenschwere Finanzhilfen des Bundes für die Stahlindustrie.

Die "Frankfurter Allgemeine" zitiert aus einem Brief des saarländischen Ministerpräsidenten Hans an Bundeskanzlerin Merkel. Darin warnt der CDU-Politiker von einer Abwanderung der Stahlproduzenten und erinnert an die geplanten Stellenstreichungen bei den Unternehmen "Dillinger Hütte" und "Saarstahl". In dem Schreiben an die Bundeskanzlerin beklagt der saarländische Regierungschef zudem zusätzliche finanzielle Belastungen für die Stahlindustrie durch Klimaschutzmaßnahmen.



Hans zieht Parallelen zum Ausstieg aus der Kohleverstromung. Der Bund hatte in diesem Zusammenhang für die betroffenen Regionen insgesamt rund 40 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.