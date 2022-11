Chinesische Auslandsbüros

FBI-Direktor Christopher Wray (AP / Mariam Zuhaib)

Es sei ungeheuerlich, dass die chinesische Polizei versuche, sich in New York niederzulassen, sagte FBI-Direktor Wray bei einer Anhörung vor einem Ausschuss des US-Senats. Das verletze die Souveränität der USA. Die Vereinigten Staaten hätten bereits einige Anklagen gegen die chinesische Regierung erhoben, so der FBI-Chef. In denen gehe es um Belästigung, Verfolgung, Überwachung und Erpressung von in den Vereinigten Staaten lebenden Personen, die mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping nicht einverstanden seien.

Anfang des Monats hatte die niederländische Regierung chinesische Polizeibüros in dem Land verboten und die sofortige Schließung angeordnet. Nach Angaben der chinesischen Behörden handelt es sich um "Servicecenter", in denen Chinesen zum Beispiel ihren Führerschein verlängern lassen könnten. Auch anderswo in Europa soll China solche Büros eingerichtet haben. Ermittelt wird dazu unter anderem auch in Frankfurt am Main.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.