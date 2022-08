Früherer US-Präsident

Mar-a-Lago, die Privatresidenz von Donald Trump in Palm Beach, Florida. (picture alliance / dpa / Jiji Press)

Ressortchef Garland sagte in Washington, er habe den Durchsuchungsbefehl persönlich genehmigt. Demnach stand die Razzia am Montag in Zusammenhang mit Dokumenten, die Trump nach dem Ende seiner Amtszeit aus dem Weißen Haus mitgenommen haben soll. In den USA wird die Korrespondenz von Präsidenten üblicherweise dem Nationalarchiv übergeben, dort gesichert und für die Nachwelt aufgehoben. Medien hatten berichtet, Trump habe damals einige Unterlagen noch im Weißen Haus vernichtet und andere kistenweise von dort herausgebracht. Sollten darunter auch als geheim eingestufte Dokumente gewesen sein, beträfen diese die Nationale Sicherheit der USA.

Trump hatte die Razzia selbst bekannt gemacht und als "politische Verfolgung" bezeichnet, die offenbar seine erneute Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 verhindern solle.

