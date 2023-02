Durchsuchung

Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Patrick Semansky)

Nach Angaben eines Beraters von Pence wurde ein Schriftstück gefunden, dass entsprechend klassifiziert war. Dieses sei offenbar bei der ursprünglichen Suche durch Mitarbeiter übersehen worden.

Laut Washington Post und CNN erfolgte die Aktion in Absprache mit Anwälten des ehemaligen Vizepräsidenten. In dem Haus in Carmel im Bundesstaat Indiana waren im Januar Unterlagen mit potenziellen Geheiminformationen gefunden worden. Diese seien versehentlich eingepackt worden, als Pence aus dem Amt geschieden sei, erklärte sein Rechtsanwalt.

Im vergangenen August hatte das FBI das Anwesen von Ex-Präsident Trump in Florida durchsucht und Dokumente beschlagnahmt. Auch im Wohnhaus und einem früheren Büro des amtierenden Präsidenten Biden wurden Geheimdokumente entdeckt.

Justizminister Garland hat zwei Sonderermittler eingesetzt, die die Funde untersuchen sollen.

