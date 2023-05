Gewalttat in Texas

Nach dem Schusswaffenangriff in Texas wird nun ein möglicherweise rassistisches Motiv des Täters untersucht. (Getty Images via AFP / JOE RAEDLE)

Der 33-Jährige soll in Sozialen Medien mit Bezügen zu einer vermeintlichen Vorherrschaft der Weißen und zum Neonazismus aufgetreten sein. Zudem trug er offenbar bei seiner Tat einen Aufnäher mit dem Akronym "RWDS" auf der Brust. Das steht für den Ausdruck "Right Wing Death Squad" - zu Deutsch: "Rechtsextreme Todesschwadron".

Unterdessen mahnte Präsident Biden erneut eine Verschärfung des Waffenrechts an. Der Angreifer hatte am Samstag vor einem Einkaufszentrum in Dallas acht Menschen getötet und mehrere Personen verletzt. Er wurden von der Polizei erschossen.

Vor einer Woche hatte ein Mann in Texas fünf Menschen erschossen.

